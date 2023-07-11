"Ночью все наши чувства обостряются, разговоры становятся тише, а привычные объекты воспринимаются совсем не так, как в светлое время суток. Мы предлагаем гостям взглянуть на привычный маршрут новым взглядом, отправиться в необычную прогулку, чтобы прислушаться к лесу, небу, себе", — процитировали в сообщении директора заповедника Светлану Сутырину.

Во время ночной экскурсии гостям предложат отложить телефоны и познакомиться с природой в непривычной обстановке. Безопасность на маршруте обеспечат государственные инспекторы.

Ночная экскурсия начнется в лесу в урочище Благодатном. По пути гостям предлагают задействовать свои пять чувств, пройдя по тропе через ночной лес.

Во второй части путешествия экскурсанты выходят на побережье Японского моря. Там им дают возможность побыть наедине с собой или присоединиться к наблюдению за звездами с помощью телескопа.

Руководство заповедника уточнило, что идея ночной экскурсии появилась во время подготовки ко всероссийской акции "Ночь музеев". Разовая экскурсия в ее рамках так понравилась посетителям, что они выразили желание сделать ее постоянной.