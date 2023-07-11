"Дежурные бригады убирают два упавших дерева на 110-м и 116-м км ФАД А-147 Джубга — Сочи. Движение частично затруднено", — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают дорожные и оперативные спасательные службы.

"В Лазаревском районе Сочи наблюдаются сильные осадки, смерчи и град. В некоторых местах отмечается частичное подтопление проезжей части", — отмечает пресс-служба.

Для контроля за ситуацией ФКУ "Черноморье" мобилизовало и расставило на участках от Магри до Сочи дорожную спецтехнику и десятки рабочих.