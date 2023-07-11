"11:00: в очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 в пробке на мост с Кубани находилось 115 автомобилей, ожидание досмотра оценивалось в полчаса.

Пробка со стороны Керчи была ликвидирована в понедельник в 18:00, затруднений на этом направлении до сих пор нет.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани — в 10:00 в ней насчитали 1310 транспортных средств.

В понедельник утром другой телеграм-канал о ситуации на мосту, запущенный властями Краснодарского края, объяснял увеличение утреннего затора пересменкой персонала на пунктах досмотра, непогодой на Кубани и массовым возвращением крымчан домой, стабильным турпотоком в Крым. Также среди причин назывались нарушители правил дорожного движения, которые объезжают очередь, и несоблюдение правил подготовки к досмотру.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час, однако образовавшийся в пиковое время затор устранить не удалось и в понедельник.