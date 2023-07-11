"В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека — это и горожане, и гости курорта. Все условия для них созданы", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, прошедшая "ночь в городе прошла спокойно, без дождей".

"Штормовое ещё действует — до конца суток. Локально осадки сегодня прогнозируют в районе 13-15 часов в горах и предгорьях. Режим повышенной готовности сохраняем", — отметил мэр.

Мониторинговые группы продолжают подворовые обходы, чтобы узнать, какая еще нужна людям помощь, и определить ущерб от стихии.

"Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС. В Мирном на улице Субтропической, 2 действует штаб, куда люди обращаются самостоятельно", — проинформировал Копайгородский.

В настоящее время солнечная погода позволяет приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны всё ещё есть.

"Пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится. Наш город переходит на обычный летний режим. Работают все основные объекты туристического показа, однако самостоятельный отдых у рек все ещё может быть опасен, лучше от него пока отказаться", — предупредил мэр.

В минувшие выходные из-за залповых ливней были подтоплены микрорайон Звездочка в Хостинском районе, автодороги в Адлерском районе и федеральная территория "Сириус" в Сочи. Режим ЧС введен на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также в Сириусе.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение о ливнях, грозах с градом, которые могут спровоцировать подъем уровней рек и сход селевых потоков.