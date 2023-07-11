"Факт (поисков — ИФ) подтверждаем", — сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС во вторник.

В пресс-службе управления добавили, что информация о пропаже туристов поступила в ведомство от заявителя, группа была не зарегистрирована.

На сайте министерства территориальной безопасности региона сообщается, что туристы отправились на сплав по Средней Усьве 4 июля, в поселок Усьва должны были прибыть 9 июля. На связь никто из членов группы не выходит. По данным ведомства, группа состояла из 22 человек, из них 11 — дети.

"Водитель туристической группы по договоренности должен был встретить туристов 9 июля 2023 в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, но группа на точке завершения маршрута не появилась, до настоящего времени на связь не вышла", — сообщает министерство.

Протяженность маршрута составляет 175 км.