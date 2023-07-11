"За первый месяц на въезд в Россию для рабочих и туристических целей границу пересекли 1 тыс. 953 человека, на выезд — 2 тыс. 143. Из них 2 тыс. 888 граждан России, 1 тыс. 208 граждан КНР", — сказано в сообщении.

При этом в пункте пропуска было оформлено 46 тонн товаров для личного пользования. Отмечается, что за месяц работы сотрудники таможни возбудили шесть дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе и вывозе товаров).

"Основной предмет нарушений — табачная продукция. Также таможенники фиксируют случаи ввоза товаров для коммерческих целей под видом товаров для личного пользования", — говорится в сообщении.

Фуюань расположен в 60 км от Хабаровска. До пандемии маршрут пользовался популярностью у российских и китайских туристов в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Добраться туда можно по реке Амур. В течение трех лет после введения ограничений по коронавирусу погранпункт не работал.