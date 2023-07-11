По ее данным, специалисты федерации посетили Южно-Сахалинск и осмотрели горнолыжный комплекс. Они определили возможные места для расположения трассы могула и два различных варианта расположения трассы для акробатики (стационарный и соревновательный), а также соревновательной трассы биг-эйр.

"Федерация фристайла России рассматривает "Горный воздух" как потенциальное место для развития фристайла в ближайшем будущем. Строительство трасс могула и акробатики — очень сложный процесс, они часто выглядят как настоящее произведение искусства, но в перспективе — мы сможем принять соревнования среди сильнейших спортсменов в самых ярких акробатических дисциплинах", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Сборная России по фристайлу проводила двухнедельные учебно-тренировочные сборы в Южно-Сахалинске, на "Горном воздухе" им подготовили трассы для финальных тренировок перед вылетом на Олимпиаду-2018 в Южную Корею.

Сейчас на "Горном воздухе" (на горах Большевик и Красная — ИФ) функционируют 19 горнолыжных трасс различного уровня сложности общей протяженностью 35 км, из них 5 трасс сертифицированы для проведения международных соревнований. К 2030 году планируется увеличить протяженность трасс до более 80 км, акцент делается на продвинутых горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба СТК. Количество канатных дорог к 2030 году собираются увеличить с нынешних пяти до семи.

Ежегодно на трассах "Горного воздуха" проходят всероссийские соревнования по горным лыжам и сноуборду, а также этап Континентального Кубка Дальнего Востока (Far East Cup), который называют Кубком Азии. Far East Cup — один из четырех этапов Континентального Кубка FIS (Международная федерация лыжного спорта).

На ТОР "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года, сегодня зарегистрирован 31 резидент. Объём инвестиций по соглашениям составляет 26,8 млрд рублей, из них более 11,1 млрд рублей уже вложены в проекты. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма.