"Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта. Проводится информирование отдыхающих", — говорится в сообщении.

На месте работает оперативная группа МЧС, выставлен пост ГИБДД.

Спасатели просят отложить поездку в это место, а также отказаться от выхода на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горной местности и прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями.

Как сообщалось, с начала прошлой недели, после сильных дождей, в Иркутской области сложилась сложная гидрологическая обстановка. До 12 июля в регионе действует режим повышенной готовности.