"Поступило сообщение о том, что в районе села Бад трое туристов сорвались со склона. На помощь выдвинулись спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 13 человек личного состава и 1 единицы техники", — говорится в пресс-релизе.

О происшествии сообщил руководитель тургруппы. "Так как из-за плохой связи нет понимания, на которой из сторон хребта это произошло, поиск будет осуществляться двумя группами. Транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны села Нар, долины реки Льядон. Другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Руслана Плиева.