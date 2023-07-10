"По итогам месяца авиагавань стала второй в России по общему объему перевозок после московского аэропорта "Шереметьево", — говорится в сообщении.

На внутренних рейсах в июне обслужено на 8% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Минеральные Воды и Мурманск.

Рост пассажиропотока на международных рейсах составил 71% к уровню июня прошлого года, отмечает пресс-служба. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в июне стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай, Ташкент, Душанбе, Баку, Ош и Самарканд.

Статистику пассажиропотока за январь-июнь 2023 года пресс-служба не раскрыла.

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. По объему перевозок на внутренних воздушных линиях в прошлом году "Пулково" стал вторым в России, уступив только московскому "Шереметьево", но обойдя столичные "Домодедово" и "Внуково": всего на внутренних рейсах петербургский аэропорт обслужил 15,8 млн пассажиров.