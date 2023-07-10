По данным на 10 июля, купаться можно на 1-м Суздальском (Верхнем) и 2-м Суздальском (Среднем) озерах в Выборгском районе, говорится в сообщении.

22 акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. В Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться в таком водоеме. "Употребление для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями", — отмечают в управлении.