"18:00: в очереди со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Ранее в 14:00 сообщалось об очереди из 260 машин на этом направлении со временем ожидания в районе часа.

Очередь со стороны Тамани на 18:00 составляет 381 автомобиль, время ожидания досмотра — около полутора часов, уточняется в телеграм-канале. Таким образом, за четыре часа очередь сократилась почти вдвое, по состоянию на 14:00 в ней был 721 автомобиль.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост ранее в понедельник фиксировалась со стороны Кубани — в 10:00 в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров. Сообщалось, что максимальное количество машин в ней составило 860 единиц к 15:00. К полуночи очередь удалось уменьшить до 90 автомобилей.