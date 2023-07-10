Фестиваль продолжался все выходные и стал частью программы празднования всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Флористы воплотили в современной интерпретации известные исторические символы и элементы архитектуры Петербурга: беседку и дерево Летнего сада, Китайский мост Царского Села, кораблик Адмиралтейства, "Павлина" из Эрмитажа, картинную галерею Русского музея. Композиции можно будет увидеть в часы работы парка еще нескольких дней.

На сцене свои работы продемонстрировали лучшие флористы России, Туркменистана, Армении и Белоруссии.

По итогам голосования в официальной группе Visit Petersburg "ВКонтакте" приз зрительских симпатий завоевал цветочный арт-объект "Павлин Эрмитажа" команды флористов из Ростова-на-Дону.