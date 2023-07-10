"Ввести с 00 ч. 00 мин. 12.07.2023 года по 24 ч. 00 мин. 01.08.2023 года на территории лесных участков (...) ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день", — говорится в документе.

Минэкологии ввело исключение для сквозного проезда по дорогам общего пользования, нахождения сотрудников организаций при работе по охране, защите и воспроизводству лесов и охотничьих ресурсов.

Также ограничения не распространяются на спортивные, научные, образовательные, религиозные, общественные организации и учреждения, проводящие мероприятия по своей компетенции, при условии их согласования с Минэкологии.

Министерство поручило своим подведомственным организациям обеспечить мониторинг пожарной опасности, дежурство на пунктах наблюдения и работу диспетчерских пунктов, перекрыть шлагбаумами лесные дороги и перепахать въезды на несанкционированные дороги в лесные массивы.

МЧС Крыма ввело особый противопожарный режим на территории республики с 8 июля для предотвращения возможных пожаров. В ведомстве пояснили, что особый режим вводится в связи с прогнозируемым установлением 4 и 5 классов пожарной опасности на территории республики из-за погоды, усиления ветра и рисков крупных возгораний сухой растительности вблизи лесов.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.