Пассажиропоток на внутренних линиях составил 696,8 тыс. человек (рост на 22%), на международных — 27,773 тыс. человек (рост на 68%).

"География полетов за шесть месяцев насчитывала 17 направлений, рейсы по которым выполнялись 11 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Минеральные Воды, Анталья, Ереван, Новосибирск и Баку", — говорится в сообщении.

Всего в первом полугодии было выполнено 5,915 тыс. рейсов (рост на 10%), перевезено более 464 тонн грузов и почты.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Челябинск.

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт обслужило 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.