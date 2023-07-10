«Число иностранных туристов в Финляндии растет, однако не такими быстрыми темпами, поскольку нет туристов из России, а также реже стали приезжать путешественники из стран Азии. Большинство гостей прибывает из других стран Европы», — пишет издание.

Как отмечает газета, если на российский туризм действует запрет, то азиатский сократился из-за увеличения времени в полете до Финляндии и высоких тарифов на перевозку, поскольку большинство авиакомпаний не могут пролетать над Россией.

По словам старшего директора офиса Visit Finland Кристины Хиетасаари, до пандемии коронавируса Финляндия насчитывала около 7 млн туристических ночевок иностранцев. Однако сейчас не стоит рассчитывать на то, что международный туризм восстановится до 2025 года.

«Германия для нас является целевым рынком, также есть рост турпотока из Бельгии, Нидерландов и Франции. Для нас важны туристы из Италии и Испании. По сравнению с прошлыми годами ситуация выглядит неплохо, и я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении», — добавила она.

После пандемии и обострения конфликта между РФ и Украиной в Финляндию заходит меньше круизных лайнеров. Этим летом в Хельсинки ожидается около 90 судов, на которых прибудут около 120 тыс. туристов. В основном они останавливаются в порту на день или на несколько часов.

Авиабилеты в Финляндию на это лето забронировали более 250 тыс. иностранцев, это на 25% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Как отметила Хиетасаари, турпоток в Финляндию может значительно вырасти в августе, когда у большинства граждан Центральной Европы начинается отпуск.