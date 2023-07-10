"Мы собираемся сотрудничать с сирийской стороной, с другими арабскими странами и сейчас подготовить — это уже Эрмитаж, Институт истории материальной культуры РАН — проект воссоздания музея Пальмиры, это уже следующий этап. Через музей начнется не воссоздание, но оживление Пальмиры как памятника, как учебника истории древнего искусства", — сказал Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Пиотровский указал, что в свое время это был лучший музей Сирии, сейчас же он находится в развалинах.

"Вещи оттуда были вывезены, частично спасены, частично отреставрированы, частично их реставрировали и наши реставраторы. Но Пальмира — не Херсонес, мы деликатно возили рельефы в Оман, в Маскате реставрировали, чтобы никто не говорил, что мы вывозим вещи в Эрмитаж", — добавил Пиотровский.

Как сообщалось, Институт истории материальной культуры РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире, датированной III веком нашей эры и разрушенной боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, планируют начать в середине сентября. Российские специалисты приступили к логистическому этапу проекта: к закупке оборудования и отправке его в Сирию.