Пиотровский указал, что в свое время это был лучший музей Сирии, сейчас же он находится в развалинах.
"Вещи оттуда были вывезены, частично спасены, частично отреставрированы, частично их реставрировали и наши реставраторы. Но Пальмира — не Херсонес, мы деликатно возили рельефы в Оман, в Маскате реставрировали, чтобы никто не говорил, что мы вывозим вещи в Эрмитаж", — добавил Пиотровский.
Как сообщалось, Институт истории материальной культуры РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.
Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире, датированной III веком нашей эры и разрушенной боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, планируют начать в середине сентября. Российские специалисты приступили к логистическому этапу проекта: к закупке оборудования и отправке его в Сирию.