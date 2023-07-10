"В каждой территории ставропольцы предложили свой объект на краевой стенд. Это исторические, культурные, природные достопримечательности. Достижения предприятий, коллективов. Новые парки, площади и скверы — точки притяжения и украшение городов и сел", — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

На финальном этапе из всех предложений будут отобраны десять, которые и станут частью экспозиции Ставрополья.

В свою очередь, как уточняет пресс-служба губернатора, всего в голосовании участвуют 33 объекта, в том числе Кочубеевская ветроэлектростанция, Кисловодская нарзанная галерея, курортное озеро в Железноводске, Сквер героев Отечества в Ставрополе, Соленое озеро в Петровском округе, муралы в Солнечнодольске, Бульвар Мира в Невинномысске.

Голосование проходит по инициативе губернатора Ставрополья.