"Керченская переправа возобновила свою работу", — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Приостановка работы из-за усиления ветра продлилась около 6 часов.

В минувшее воскресенье в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Движение паромов на переправе было остановлено в 21:30 из-за усиления ветра до 24 м/с, тогда как переправа работает при силе ветра до 15 м/с. Восстановили движение около 9:30 в понедельник, однако спустя всего час снова ограничили.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года. Другим способом доставки товаров в Крым и из Крыма остается сухопутный маршрут через новые российские регионы.