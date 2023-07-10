Праздник пройдет в поселке Центральный Заводоуковского городского округа.

Гости Курултая смогут погостить в этнографических подворьях, отведать блюда казахской кухни, побывать на концерте с участием артистов из Казахстана.

В программе праздника также состязания батыров, соревнования по национальной борьбе, выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел.

"Среди девушек выберут красавицу с самой длинной косой. На ипподроме пройдут конные игры и соревнования", — отмечается в сообщении.