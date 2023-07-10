Соответствующий документ размещён в понедельник на официальном портале правовой информации.

В законе оговаривается, что добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях может происходить на основании решения правительственной комиссии. Это решение в обязательном порядке должно размещаться на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области рыболовства в пятидневный срок со дня его поступления.

Закон также определяет, что особенности добычи (вылова) морских млекопитающих устанавливаются правительством.

Как отмечают авторы закона, добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода.

"Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями", — говорится в пояснительной записке к документу.

"Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи событиями, связанными с "китовой тюрьмой", когда в октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух", — поясняют авторы.

По их словам, тогда было выявлено, что лов морских млекопитающих осуществлялся с многочисленными нарушениями законодательства.

Авторы, ссылаясь на материалы СМИ, отмечают, что потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Содержание дельфинов при этом также зачастую сопровождается многочисленными нарушениями, говорится в записке.

По словам авторов, исходя из морально-этических норм и условий содержания морских млекопитающих в дельфинариях, по состоянию на 2021 год, стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 19 европейских государств. В Мексике и Чили запрещен отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных.

Как отмечается в записке, мелких китообразных для продажи в дельфинарии продолжают отлавливать только Япония и некоторые островные государства Карибского бассейна, остальные страны отказались от данной практики.

Между тем, согласно Перечню объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, семь видов отряда китообразных относятся к исчезающим либо находятся под критической угрозой исчезновения, три вида — сокращаются по численности, четыре — имеют статус "редкие", шесть — являются неопределенными по статусу и только три вида — относятся к восстанавливаемым и восстанавливающимся.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.