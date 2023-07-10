"На Триумфальной улице в Сириусе сейчас самая сложная ситуация. Людей через затопленную улицу перевозят спасатели. Мобилизованы силы Водоканала и Водостока — порядка тридцати единиц техники. Сейчас в ликвидации последствий стихии заняты около 500 человек и 80 единиц техники. Если будет необходимо — выведем дополнительные силы", — отметил градоначальник.

По его словам, все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

"Сейчас главное — оказать необходимую поддержку пострадавшим. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Продолжаем подворовые обходы, помогаем людям с документами для компенсаций", — подчеркнул Копайгородский.

Власти проводят разъяснительную работу с пострадавшими, к ней подключили депутатов, общественников и волонтёров.

"Отдельно поручил всему санаторно-курортному комплексу координировать передвижение групп туристов. Открыли на курорте также сочинскую "горячую линию", сообщить о подтоплении или потребности в помощи можно по номеру +7(995)-211-28-31", — проинформировал мэр.

По его словам, штормовое предупреждение в Сочи продлено ещё на сутки, до конца 11 июля. Грозовой фронт может сместиться от Адлера и Хосты в сторону Лазаревского района.

В свою очередь пресс-служба администрации Сочи сообщает, что ряд улиц и автодорог остаются подтопленными.

"Уровень воды на федеральной трассе А-147 на участке Адлер — Веселое медленно снижается. Аварийные бригады Водоканала и Водостока производят расчистку сетей ливневой канализации и нагорных каналов. Энергетики восстановили все нарушения. В зоне подтопления остается одна трансформаторная подстанция. Как только спадет вода, будут проведены необходимые регламентные работы и восстановлено электроснабжение потребителей", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на федеральной территории "Сириус" из-за подтопления после проливных дождей было эвакуировано 420 человек.

В минувшие выходные из-за залповых ливней были подтоплены микрорайон Звездочка в Хостинском районе, автодороги в Адлерском районе и федеральная территория "Сириус" в Сочи. Режим ЧС введен на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также в Сириусе.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. 10 и 11 июля ожидаются сильные дожди, гроза с градом, подъем уровней рек, сход селевых потоков, усиление ветра.