"Авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!": 10 определило экспертное жюри, ещe семерых выбрали участники проекта "Активный гражданин", — написал Собянин в понедельник на своей странице "Вконтакте".

По его словам, самым юным победителем за четыре года проведения конкурса стал 11-летний конкурсант. Он представил прогулку по району Зюзино; по маршруту этой прогулки можно увидеть Медовый пруд и старинный храм Бориса и Глеба.

Также среди лучших — маршрут "Под Москвой по Большой кольцевой. Загадки БКЛ". В рамках этого маршрута рассказывают об особенностях строительства и декора станций — от "Хорошeвской" до "Кленового бульвара".

Другая победительница конкурса создала автобусный маршрут "Кольцо дворянских усадеб и главные святыни Новой Москвы". Экскурсия проходит по красивейшим историческим зданиям Новомосковского и Троицкого округов.

В текущем году конкурс проводится в четвертый раз. По результатам конкурса в прошлом году победителями были также объявлены 17 лучших туристических маршрутов, которые стали популярны среди жителей и гостей города.