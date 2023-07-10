"В настоящее время эвакуировано 420 человек", — отметил он.

По его словам, 240 туристов и жителей ФТ "Сириус" доставлены в пункты временного размещения.

В работах по эвакуации задействованы 150 спасателей и 50 единиц техники.

"Продолжаются работы по откачке воды. Ситуация находится на контроле оперативного штаба", — добавил Зенцов.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются сильные дожди, гроза, град, сильный ветер до 23 м/с, формирование смерчей. Возможны сход селей и оползней, подъём уровня воды в реках. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать осторожность. В случае происшествий звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что из-за залповых ливней были подтоплены микрорайон Звездочка в Хостинском районе, автодороги в Адлерском районе и федеральная территория "Сириус" в Сочи. Вода зашла в 192 дома. В пункты временного размещения эвакуированы 240 человек. Режим ЧС введен на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также в Сириусе.