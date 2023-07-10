Дни Тверской области проходили с 30 июня по 2 июля.

"В мероприятиях Дней Тверской области в московском парке "Зарядье" приняли участие более 130 тысяч человек. Гости выставки познакомились с туристическим потенциалом региона, открыли для себя новые места и маршруты для отдыха для путешествий", — говорится в сообщении.

На Днях Тверской области были разыграны ценные призы и поездки в Тверскую область: туры на исток Волги с посещением Нило-Столобенской пустыни и в Старицу, проживание в загородном отеле курорта "Завидово", призы от курортов "Ефимов бор" в Калязине и "Каменецкие купели" в Ржевском районе.

Также на выставке был представлен город Торопец, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания.

Кроме того, жители столицы прошли квест на знание городов, расположенных на берегах Волги, и совершили VR-прогулку по Тверскому кремлю. Также на специальных пленэрах гости парка "Зарядье" запечатлели виды Иваньковского водохранилища.

Тверская область является самым доступным по логистике регионом для отдыха жителей Москвы. Задача подобных мероприятий — не только знакомство москвичей с возможностями отдыха в регионе, но и обмен опытом с коллегами. Партнерство регионального Министерства туризма с Департаментом туризма города Москвы и совместные акции являются важным вектором развития путешествий внутри страны, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.