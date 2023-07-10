"14:00: в очереди со стороны Керчи находятся 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", — говорится в сообщении.

В 13:00 сообщалось, что со стороны Керчи начала собираться очередь, в ней было около 100 машин.

Очередь со стороны Тамани на 14:00 составляет 729 автомобилей, уточняется в телеграм-канале. За последний час она уменьшилась примерно на четверть.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост ранее в понедельник фиксировалась со стороны Кубани — в 10:00 в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров. Сообщалось, что максимальное количество машин в ней составило 860 единиц к 15:00. К полуночи очередь удалось уменьшить до 90 автомобилей.