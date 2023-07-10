В состав рабочей группы войдут представители региональных правительства и парламента, Миннаца, Минкульта и города Дербента, и возглавит ее сам Меликов.
"То, что президент России Владимир Путин активно поддержал нас в этом вопросе, показав при этом незаурядные знания по истории Дербента, нас обязывает начать работу. Нам нужно официально получить соответствующие нормативные параметры, чтобы город был официально признан древнейшим в России", — цитирует пресс-служба Меликова, сказанные им на заседании правительства.
Отмечается, что предложение считать, что городу Дербенту 5 тыс. лет, озвучил президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дагестан в июне текущего года.
В 2015 году состоялось масштабное празднование 2000-летия города Дербента. При этом многие ученые и историки с этим не согласились и продолжили работу над доказательством того, что город старше на 3 тыс. лет.