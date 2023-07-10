Фестиваль прошел 7-9 июля традиционно под открытым небом, его посетили 9 тыс. зрителей, говорится в сообщении.

В этом году фестиваль был посвящен 150-летию начала работы Льва Толстого над романом "Анна Каренина".

"Программа фестиваля включала более 50 мероприятий, проходивших на девяти площадках. Центральным событием стал балет Большого театра "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В этом спектакле задействовано более 120 артистов; специально для него в Ясной Поляне была выстроена масштабная сцена под открытым небом", — отмечает пресс-служба.

В спецпрограмму вошли постановки разных жанров и форм: спектакль-променад "Муравейное братство", спектакль "Горькая редька" и спектакль-перформанс "Мара" на железнодорожной станции "Козлова Засека", впервые ставшей площадкой фестиваля.

Впервые в истории фестиваля зрителям была представлена кинопрограмма.

В ее рамках были показаны экранизации "Анны Карениной" разных лет: немой фильм "Любовь" с Гретой Гарбо, "зазвучавший" благодаря сопровождению тапера Филиппа Чельцова, киноверсии романа с Вивьен Ли, Софи Марсо и Кирой Найтли, а также фильм-балет "Анна Каренина" на музыку Родиона Щедрина с Майей Плисецкой.

В работе киноплощадки приняли участие кинокритик Евгений Майзель и кинодраматург Артем Макоян.

Также в этом году для посетителей фестиваля была подготовлена расширенная образовательная программа, куратором которой стала Фекла Толстая — руководитель проекта "Слово Толстого", цифрового путеводителя по наследию писателя.

В программу вошли лекции писателя Павла Басинского, литературоведа Дарьи Еремеевой, научного сотрудника яснополянского музея Галины Федосеевой, балетного критика Лейлы Гучмазовой, посвященные творчеству Льва Толстого. Также частью образовательной программы стали интерактивные игры.

Детская программа в этом году состояла из спектаклей, игр и мастер-классов. Петербургский театр Karlsson Haus привез на фестиваль постановки "Пой, Юсси, пой", "Меня зовут Пеппи" и "Эйнштейн. Что нам светит?". Театр "Домик Фанни Белл" (Москва) подготовил спектакли "Гусеница" и "Хамелеон идет в гости".

Помимо этого, с постановками для маленьких зрителей выступили московские театры "Таратумб", "Моника и дрозд", "Театр Т" и "Театральный проект 27" из Санкт-Петербурга. Петербургский культурный центр "Фенестра" дополнил детскую программу театральными, игровыми и обучающими мастер-классами.

По указу президента РФ фестиваль "Толстой" включён в федеральный план подготовки к празднованию 200-летия Л.Н. Толстого, отмечаемого в 2028 году.

Фестиваль "Толстой" ежегодно проходит с 2016 года и имеет статус международного. В 2022 году в рамках фестиваля состоялось более 40 мероприятий, его посетили более 6,5 тыс. зрителей. В 2021 году он был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году отменен из-за пандемии.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.