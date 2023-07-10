"15 июля рядом со смотровой площадкой Приморского карьера начнёт работу познавательно-развлекательное пространство с фигурами динозавров в натуральную величину. Парк древних исполинов занимает площадь в 1 га, на которой "поселились" 12 представителей Юрского периода", — говорится в пресс-релизе.

Все фигуры динозавров изготовлены в России. Среди экспонатов — тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и многие другие. Высота фигур от 3 до 18 метров. Четыре из них — аниматроники — способны "оживать" и имитировать движения своего прообраза. Динопарк создан силами и на средства комбината.

Праздник по случаю открытия динопарка пройдет фактически целый день. В программе — забег динозавров, грандиозная детская программа, парад сказочных героев, множество зон активности, стрит-фуд и концерт популярной музыкальной группы.

Динопарк станет еще одним туристическим объектом комбината, которые уже давно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. В среднем 150 тыс. человек в год посещают "Янтарную палату" и смотровую площадку Приморского карьера, откуда за добычей солнечного камня можно наблюдать с высоты птичьего полета. В апреле была завершена реконструкция музейного пространства "Янтарная галерея" в Москве.

В июле комбинат откроет еще два новых туристических маршрута по своим промышленным объектам. На первом гостям предоставят возможность спуститься к месту добычи на глубину около 50 метров, увидеть весь процесс вживую. Второй маршрут — это погружение в янтарное производство, на котором туристы познакомятся с этапами обработки камня, изготовления изделий из него и своими руками смогут изготовить небольшое изделие

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года комбинат добыл 500 тонн минерала. План добычи на 2023 год составляет 630 тонн.