"Открытый бассейн с минеральной водой реконструирован и принял первых гостей. Он уже дано является достопримечательностью нашего города. Однако за многие годы работы бассейн пришел в запустение и требовал серьезного ремонта. Правительство области и муниципальные власти выделили на это средства, и теперь сам бассейн и территория вокруг него превратились в "райское место", — сказали в администрации.

Подрядчик капитально отремонтировал и забетонировал чашу бассейна, углубил его, обустроил территорию вокруг. Теперь здесь появились освещение, пункт спасателей, пешеходные дорожки, парковочные места и подъездные пути для автотранспорта. Так же установлены туалет, лавки и урны. По периметру бассейна установили камеры видеонаблюдения.

В администрации отметили, что бассейн с минеральной водой является уникальным не только для города Славск, но и для всей Калининградской области. Он был построен в 1935 году в тогда еще немецком Хайнрихсвальде. Вода в чашу поступает самотеком с большой глубины. Исследования показали наличие в ней серы с минеральными солями и подтвердили целебные свойства.

В послевоенное время бассейн, площадь которого составляет примерно 1,8 тыс. кв. метров, использовался населением по прямому назначению и потому дважды ремонтировался. Но на этот раз капитальный ремонт заметно улучшил его рекреационные возможности для горожан и туристов, заключили в администрации.