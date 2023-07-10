"Сейчас запрет на купание действует на пляжах Дивноморского и Архипо-Осиповского округов. На пляжах в Геленджике, Кабардинке, Бетте и Кринице запрета нет. Решение о запрете купания принимаются, исходя из погодных условий", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в результате залповых дождей частично размыло пляж "Дельфин", на нескольких территориях нанесло водоросли и мусор. "До конца дня все последствия будут устранены", — добавил Богодистов. Ранее сообщалось, что запрет на купание из-за шторма также действует на пляжах Анапы.