"На сегодняшний день мы практически приступаем к работам по выполнению логистического этапа, а именно: к закупке оборудования, к отправке этого оборудования в Пальмиру. Вероятнее всего, примерно с середины сентября мы начнем работы в Пальмире", — сказала она на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Соловьева признала наличие определенных сложностей, связанных с обеспечением безопасности в Пальмире и с взаимодействием с сирийскими органами охраны, однако специалисты рассчитывают выполнить свои обязательства.

"Мы рассчитываем, что проект реставрации займет около трех лет. Если получится сделать быстрее, наверное, постараемся сделать быстрее", — сказала Соловьева.

Проект реставрации Триумфальной арки был одобрен в конце мая в Дамаске на заседании комитета по Пальмире при ЮНЕСКО с участием международных экспертов, уточнила она.

Как сообщалось, Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, является символом Сирии, самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, которые составили план предстоящих работ.

ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.