Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Из Екатеринбурга — по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Из Красноярска — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время полеты из Екатеринбурга в Красноярск осуществляются дважды в неделю: по вторникам и субботам.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.