"В связи с повышенным потоком машин в разгар курортного сезона спасатели оказывают помощь людям (водителям и пассажирам в пробке на Крымском мосту — ИФ) и раздают бутилированную воду. За текущие сутки было роздано порядка тысячи литров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте организована работа экстренных служб. На подъездных дорогах установлены передвижные светодиодные табло для информирования водителей о складывающейся обстановке. Ранее сообщалось, что ожидание досмотра в очереди перед Крымским мостом с Кубани к полудню сократилось до трех часов.