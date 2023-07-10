Бжания и премьер-министр Александр Анкваб в понедельник прибыли в район стихийного бедствия.

"Сейчас производится откачка воды, расчистка дорог, задействована вся техника. На период восстановительных работ поезда, следующие из России будут останавливаться на станции Цандрипш", — отметил Хагуш.

По его словам, повреждены пути на станции "Гагра". Кроме того, по предварительным данным, пострадало 1100 домовладений и 250 автомобилей.

По данным администрации Гагрского района в результате ливневых дождей подтопило три села, поселок и частично город Гагра.

Хагуш сообщил, что автомобильная дорога в черте города и объездная часть республиканской трассы расчищены и движение транспорта восстановлено,

Накануне спасатели эвакуировали часть людей, где были сильные подтопления, но после спада уровня воды они возвращаются домой, сообщил глава администрации района.

Хагуш отметил, что в ликвидации последствий стихии задействовано более 200 человек и 22 единицы спецтехники.