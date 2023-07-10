"До конца суток 11 июля на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", — подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра 15-17 м/с.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня в понедельник ожидаются сильные дожди, гроза, град, сильный ветер до 23 м/с, формирование смерчей. Возможны сход селей и оползней, подъём уровня воды в реках. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать осторожность, в случае происшествий звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что залповые ливни затопили микрорайон Звездочка в Хостинском районе, автодороги в Адлерском районе и федеральную территорию "Сириус" в Сочи. Вода зашла в 192 дома. В пункты временного размещения эвакуированы 240 человек. Режим ЧС введен на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на ФТ "Сириус".