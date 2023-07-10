"Точкой притяжения станет Соборная площадь. Другие спектакли пройдут на Якорной площади Кронштадта, Елагином острове и в Царском Селе. Праздник посетят тысячи петербуржцев и гостей города. Каждый фестиваль — это не только событие, но и просветительский проект, который преподносят в максимально доступной форме", — отметил Болтин.

Художественный руководитель Музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело рассказал, что за много лет фестиваля было сыграно 43 спектакля. "И только три раза мы не доиграли до конца из-за погоды. В этот раз на Соборной площади прозвучит "Садко" Римского-Корсакова, "Тоска" перед Елагиноостровским дворцом, "Летучий голландец" в Кронштадте и "Так поступают все женщины" у Екатерининского дворца Царского Села", — добавил он.

По его словам, "Летучий голландец" прозвучит на немецком языке".

Директор Музыкального театра имени Шаляпина Юлия Стрижак пояснила, что в прошлом году зрителям очень понравилась "Сказка о царе Салтане", поэтому в этом году было принято решение вновь обратиться к сказочной теме через оперу "Садко".

"У Екатерининского дворца мы хотели, чтобы прозвучала опера "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, но нам не удалось договориться с западными коллегами об авторских правах. Поэтому зрители увидят спектакль "Так поступают все женщины", музыкальный материал которого прекрасно соответствует барочному фасаду дворца", — подчеркнула Стрижак.