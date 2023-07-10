«Находящиеся в Сочи, Адлере и Анапе туристы продолжают отдых в своих отелях. Переселений не требуется, отельная инфраструктура не пострадала. В связи с особенностью ливневой канализации в Анапе на некоторых улицах были подтопления, но они быстро уходят», — рассказали в ассоциации.

Штормовое предупреждение в Сочи и действует до конца дня, а в Анапе – до 11 июля.

По словам туроператоров, большинство туристов отдыхает на берегу, поскольку купаться запрещено. На остальных курортах юга России ситуация штатная.

В районе Сочи в настоящее время стоит неустойчивая погода из-за циклонов: с 9 июля на нескольких черноморских курортах идут сильные ливни с ветром, были зафиксированы подтопления трасс, цокольных и первых этажей в домах. Для ликвидации последствий привлечены аварийно-спасательные службы.