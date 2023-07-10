"12:00: в очереди со стороны Тамани находится 861 транспортное средства. Время ожидания около трех часов", — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи затруднений на подъезде к мосту нет.

К 9:00 очередь на мост со стороны Тамани насчитывала 1229 автомобилей, время ожидания досмотра оценивалось в пять часов. Спустя час пробка выросла до максимального размера и составила 1310 машин, а время ожидания увеличилось до шести часов. После этого очередь уже неуклонно уменьшалась.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров. Сообщалось, что максимальное количество машин в ней составило 860 единиц к 15:00. К полуночи очередь удалось уменьшить до 90 автомобилей.