"11:00: в очереди со стороны Тамани находится 997 транспортных средств. Время ожидания — более четырех часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи затруднений для проезда по-прежнему нет.

К 9:00 очередь на мост со стороны Тамани насчитывала 1229 автомобилей, время ожидания досмотра оценивалось в пять часов. Спустя час она выросла до 1310 машин, а время ожидания — до шести часов.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров. Сообщалось, что максимальное количество машин в ней составило 860 единиц к 15:00, к полуночи очередь уменьшилась до 90 транспортных средств.