"С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с 8 до 3. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.

Бесплатные путевки в лагерь или санаторий предоставляются льготным категориям детей — детям-инвалидам и сиротам, прописанным в Московской области. Многодетным семьям и детям погибших военнослужащих предусмотрена компенсация за приобретенную путевку — до 90% от стоимости путевки в зависимости от размера дохода семьи.

"В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тыс. раз", — добавила Куртяник.