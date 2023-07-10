"На территории Текижи предлагается создание нескольких тематических площадок: концертно-фестивальной под навесом с местами для зрителей, площадки для тихого отдыха у камня древности, смотровых площадок на склонах и детской игровой", — говорится в сообщении пресс-службы.

В парке уже проведена планировка территории для монтажа лестниц, собирают лестницы, ведущие на улицы Пушкина и Победы. Почти готов каркас дна детской площадки, погружены сваи, на которых будут смонтированы террасы зоны отдыха и освещение, создается парковка. Рабочие приступили к укладке гранитной брусчатки у входа. Овраг благоустраивают в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".