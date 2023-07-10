"В Анапе еще на один день продлен запрет на купание. Пока сохраняется шторм и сильное донное течение, спасатели не разрешают отдыхающим заходить в воду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности на пляжах подняты красные флаги, установлены предупредительные информационные таблички, сотрудники МЧС патрулируют береговую линию. Запрет на купание из-за шторма был введен 8 июля и сохранялся на протяжении всех выходных. Он может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия, уточнили в пресс-службе мэрии.