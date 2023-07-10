"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

МЧС не уточняет, что именно послужило причиной остановки работы переправы.

В воскресенье в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Движение паромов на переправе было остановлено в 21:30 из-за усиления ветра до 24 м/с, тогда как переправа работает при силе ветра до 15 м/с.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года. Другим способом доставки товаров в Крым и из Крыма остается сухопутный маршрут через новые российские регионы.