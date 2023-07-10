Прибыль авиакомпании за 2021 год составила 15,485 млрд тенге. Таким образом, чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла в 2,4 раза.

Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза, составив 48,374 млрд тенге, операционная прибыль — в 1,6 раза, до 70,11 млрд тенге.

Выручка авиакомпании в отчетном периоде увеличилась на 47,1%, до 477,81 млрд тенге, выручка от пассажирских перевозок — в 1,5 раза, до 462,171 млрд тенге. Выручка от перевозок грузов и почты напротив сократилась на 28,6% — до 10,209 млрд тенге.

Активы авиакомпании выросли на 21,5%, до 578,717 млрд тенге, обязательства — на 13,4%, до 508,270 млрд тенге, собственный капитал — в 2,5 раза, до 70,446 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 2,502 млрд тенге.

Вместе с тем, согласно финотчетности компании, в январе-марте 2023 года, компания получила чистую прибыль в размере 423,110 млрд тенге, что в 2,5 раза меньше чем в январе-марте 2022 года.

Прибыль до налогообложения в I квартале текущего года сократилась в 2,1 раза, составив 539,226 млн тенге, операционная прибыль — на 1%, до 5,942 млрд тенге.

Выручка авиакомпании в отчетном периоде текущего года увеличилась на 39,2%, до 108,808 млрд тенге, выручка от пассажирских перевозок — на 38,8%, до 105,542 млрд тенге, выручка от перевозок грузов и почты — на 46,9%, до 2,398 млрд тенге.

Активы компании с начала текущего года выросли на 2%, до 589,781 млрд тенге, обязательства — на 4,4%, до 527,520 млрд тенге, собственный капитал напротив сократился на 11,6%, до 62,260 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 2,502 млрд тенге.

Air Astana — совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно). 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.