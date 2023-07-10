"10:00: в очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания — около шести часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи затруднений для проезда нет.

К 9:00 очередь на мост со стороны Тамани насчитывала 1229 автомобилей, время ожидания досмотра оценивалось в пять часов.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров. Сообщалось, что максимальное количество машин в ней составило 860 единиц к 15:00. К полуночи очередь удалось уменьшить до 90 автомобилей.