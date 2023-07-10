"На внутренних воздушных линиях обслужено 1,9 млн пассажиров, рост составил 21%, на международных — 300 тыс. пассажиров, рост — 89%", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, среди самых популярных направлений по России — традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск. На международных воздушных линиях значительный рост пассажиропотока наблюдался на рейсах в Анталью, Стамбул, Шарджу, Дубай, а также в города стран СНГ.

В первом полугодии текущего года полеты из Уфы выполняла 31 авиакомпания по 67 направлениям, в том числе 49 внутренним и 18 международным.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час. Имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.