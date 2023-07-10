Как напоминают в ведомстве, информация о порядке подачи заявлений, а также перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе «Консульская служба» — «Визы в КНР».

«Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай из-за несоответствия информации о фактическом заявителе данным, указанным в анкете или подтверждении о записи, для записи в консульский отдел посольства Китая настоятельно рекомендуем использовать исключительно специализированную бесплатную онлайн-платформу электронной очереди МИД КНР,

а также воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграмм-каналов и ботов», — говорится в сообщении ведомства в телеграмме.

«Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы», — подчеркивают в МИД РФ.

Как отмечает btb-издание RTN, на поездки в Китай сейчас высокий отложенный спрос не только у туристов.

«Большинство запросов идет от бизнесменов, чаще всего сейчас выезжают на китайские выставки и ярмарки, посещают производства, партнеров. И если бы не визовые сложности, турпоток был бы значительно выше», — пишет портал.

Туроператоры стараются отправлять россиян в КНР через Шанхай, где можно оформить визу по прибытию.

Минэкономразвития в пятницу заявило о завершении процедуры обмена списками туроператоров, имеющих право на организацию безвизовых поездок, с китайской стороной. По информации ведомства, первые безвизовые группы могут отправиться в КНР уже в июле.