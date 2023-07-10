«Мы настоятельно рекомендуем всем заявителям быть предельно внимательными и остерегаться мошенников, которые предлагают оформить запись на подачу документов на ближайшие даты и взимают за это дополнительную плату. Подобные организации, как правило, выходят на связь с заявителями посредством социальных сетей, мессенджеров и предлагают помощь в оформлении виз, записи на подачу документов, в то время как записаться на подачу документов на визу можно на официальном сайте VFS Global по принципу «живой очереди» и абсолютно бесплатно», — сказал он.

Бхатия добавил, что ряд компаний оперируют на похожем домене с VFS Global или даже используют схожее название компании и логотип. Зачастую они совершают мошеннические действия, давая обещания и гарантии быстрой выдачи виз. Он подчеркнул, что для безопасности персональных данных не стоит делиться в социальных сетях или на цифровых платформах такой информацией как паспортные данные, пароли, номера банковских карт, номера визовых заявлений, так как они могут быть ненадлежащим образом использованы мошенническими организациями.

«Будьте бдительны, не вводите и не сохраняйте свои персональные данные на сомнительных сайтах, особенно если их адресная строка начинается с ‘HTTP’. Будучи в поиске какой-либо информации или же прежде, чем ввести свои персональные данные, всегда удостоверяйтесь, что адресная строка сайта начинается с ‘HTTPS’», — подчеркнул глава VFS Global.

Он добавил, что туристам стоит насторожиться, если посредник просит предоплату с угрозой отказа в визе или пытается получить персональные данные под предлогом необходимости перепроверки визового заявления. Зачастую мошеннические организации используют документы, договора о предоставлении услуг с размытыми, непропорциональными логотипами, а после получения предоплаты коммуникация с такими организациями прерывается.

VFS Global предоставляет услуги по приему заявлений на визы правительствам 68 государств. У компании более 3,3 тыс. центров приема документов в 145 странах.