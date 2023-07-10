Полёты будут выполняться 5 раз в неделю (каждый день, кроме пятницы и воскресенья) на Boeing 737-800 "с графиком прилета в Новокузнецк в 17:05, вылета — в 18:10 (время местное).

"Данные авиарейсы авиакомпания "Аэрофлот" запустила в связи с отпускным сезоном и возросшим спросом на авиационные перевозки внутри страны", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию на официальном сайте аэропорта Новокузнецка, в настоящее время в Москву ежедневно выполняется два рейса в утреннее время: "Аэрофлот" вылетает в 7:50 по местному времени с прибытием в Шереметьево, S7 — в 6:35 с прибытием в Домодедово. С учётом четырёхчасовой разницы во времени, вылет из Москвы осуществляется накануне вечером.